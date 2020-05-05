Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2020, 14:00 — REGNUM Письмо санитарки Валентины Колесниковой. Не позднее 3 марта 1943 года.

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