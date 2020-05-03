Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 мая 2020, 22:00 — REGNUM Письмо Владимира Пученина родственникам в город Севастополь от 10 июня 1944 года. Полевая почта 09402−393, артиллерийский полк.