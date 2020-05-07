Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 17:18 — REGNUM В Петербург вошли боевые корабли и катера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. Они совершили переход из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались у набережных в центре Северной столицы.

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM

В День Победы в Петербурге будут находиться учебный корабль ВМФ «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп»
Дарья Драй © ИА REGNUM

9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли произведут подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы, поднимут флаги расцвечивания.

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащий Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп»
Военнослужащий Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военные корабли для проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы
Базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной для подготовки к празднованию Дня Победы
Военные корабли для проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовка противодиверсионного катера «Нахимовец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовка противодиверсионного катера «Нахимовец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовка противодиверсионного катера «Нахимовец»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Покраска борта базового тральщика «Павел Хенов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Покраска борта базового тральщика «Павел Хенов»
Дарья Драй © ИА REGNUM

В 10 часов утра произойдет торжественное построение экипажей кораблей на палубах и чествование отличившихся военнослужащих. Моряки будут в парадной форме.

В течение праздничного дня звуковещательные установки кораблей будет вести трансляцию мелодий военных лет.

Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет», — предупредили в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, в День Победы Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит любимые мелодии, связанные с Великой Отечественной войной, на борту крейсера «Аврора».

Базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной для подготовки к празднованию Дня Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противодиверсионный катер «Нахимовец» у Английской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM

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