7 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM В Петербург вошли боевые корабли и катера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. Они совершили переход из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались у набережных в центре Северной столицы.

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

В День Победы в Петербурге будут находиться учебный корабль ВМФ «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли произведут подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы, поднимут флаги расцвечивания.

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий Ленинградской военно-морской базы в масках на учебном корабле «Перекоп» Дарья Драй © ИА REGNUM

Военные корабли для проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

В 10 часов утра произойдет торжественное построение экипажей кораблей на палубах и чествование отличившихся военнослужащих. Моряки будут в парадной форме.

В течение праздничного дня звуковещательные установки кораблей будет вести трансляцию мелодий военных лет.

Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Учебный корабль «Перекоп» у набережной Лейтенанта Шмидта для подготовки к празднованию Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов» у Английской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет», — предупредили в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, в День Победы Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит любимые мелодии, связанные с Великой Отечественной войной, на борту крейсера «Аврора».

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