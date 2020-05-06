Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2020, 16:00 — REGNUM Письмо рядового 479-го стрелкового полка Николая Синькевича родным от 15 декабря 1944 года. Пропал без вести 13 января 1945 года.