Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2020, 18:00 — REGNUM Александра Колбатова родилась 19 марта 1923 года в Ленинграде. Война застала её инструктором физкультуры в одном из ремесленных училищ Выборгской стороны. В 1943 году Саша добровольно ушла на фронт, стала радисткой. Александра Колбатова погибла при освобождении Польши, не дожив до Победы несколько недель.