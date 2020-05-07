Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2020, 06:00 — REGNUM Лейтенант 21 гвардейской танковой бригады, командир машины Лев Фомичев, 1923 года рождения. Погиб в июле 1943 года на Курской дуге.