Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 4 мая 2020, 12:00 — REGNUM Письмо красноармейца Андрея Полюшека жене от 8 января 1942 года. Последнее место службы: 144-я стрелковая дивизия. Причина выбытия — убит.