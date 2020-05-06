Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2020, 23:59 — REGNUM Письмо старшего лейтенанта, командира батареи 2-го дивизиона 269-го гвардейского миномётного полка Александра Чернуху отцу погибшего товарища Алексея Змеева от 8 апреля 1945 года.