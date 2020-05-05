5 мая 2020 | Время чтения 17 мин

У России есть только два союзника — ее армия и флот, в свое время справедливо сказал российский император Александр III Миротворец (1845—1894). Эти слова не потеряли своей актуальности и поныне. Вопросы обеспечения безопасности граждан, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны остаются главными в любые времена.

Фёдор Пашин, , 08:36 — REGNUM В непрекращающейся гибридной агрессии против России славный праздник День Победы давно уже избран в качестве главной мишени. В преддверии 75-летия Победы над фашизмом ситуация с пагубными последствиями коронавируса активно используется в целях дискредитации процессов военно-патриотического возрождения, разрушения традиционного единства народа и армии, дестабилизации обстановки в стране.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

День Победы в войне над фашизмом — это одна из многих славных страниц отечественной истории, знаменательных дат, выступающих в качестве основополагающей скрепы современной государственности РФ. Феноменальное явление «Бессмертный полк», из года в год многомиллионными колоннами шагающий по стране, объединило в своих рядах людей разных поколений и возрастов, национальностей и вероисповеданий, социальных слоев и групп общества.

Вместе с ветеранами в едином строю по городам и весям России проходят их дети, внуки и правнуки, родственники, знакомые и близкие. Мощная энергия масс, рожденная по зову сердца, высокими душевными порывами, воспетыми в веках идеалами добра и справедливости, способна не только хранить и нести в себе память о подвигах и героизме предков.

Славная энергетика поколений выступает непреодолимым заслоном на пути проникновения в общество метастазов забвения, разрушения и вырождения, которые последовательно навязываются врагами Отечества.

Среди них дети, внуки и правнуки тех, кто в годы войны открыто прислуживали нацистам, прослыли соглашателями и коллаборационистами, запятнали себя предательством, массовыми убийствами соотечественников. Кстати сказать, как раз из этой категории граждан оформилась несколько лет назад правящая националистическая мафия на Украине, народ которой сегодня подвергается беспрецедентным притеснениям и гонениям.

Несмотря на то, что более 70% граждан, судя по президентским выборам 2019 года, отвергают политику агрессивной русофобии и пещерного национализма, духовные наследники фашизма продолжают геноцид украинского народа.

Непримиримых борцов с Днем Победы немало можно встретить и в современной России. Они есть и среди представителей правящих элит, экспертного сообщества, шоу-бизнеса и медиа, так называемой творческой интеллигенции. День Победы для антинародных сил, словно «кость в горле».

Они испытывают звериную ненависть и животный страх к чуждым для них идеалам добра и справедливости, братства и солидарности. Их больше беспокоит власть, которую они опасаются потерять, возможности и преференции, которые она им дает в РФ.

Поэтому недоброжелатели России, как и прежде, метят в самое сердце более чем тысячелетней России — «Бессмертный полк», связавший и объединивший победителей с нынешним поколением.

Не в силах открыто побороть энергию Великой Победы, «агентура влияния» при поддержке извне целенаправленно атакует светлую память героических подвигов, извращает военную историю славных побед, демонизирует полководцев и военачальников. Под их руководством многие медиа, интернет, кино, литература, искусство, театр стремятся развеять светлую память о героях, растоптать воинские традиции, очернить всех советских военнослужащих от рядового до генерала.

Недоброжелатели России сегодня торжествуют от того, что пресловутый коронавирус отодвинул дату празднования знаменательной годовщины Победы на более поздний срок. Им больше по душе, когда московские улицы и площади заполняют протестные митинги либеральной оппозиции, нежели беспримерное шествие «Бессмертного полка».

Тайно и явно они радуются тому, что на торжества в Москву не приедут главы ведущих государств мира, тем самым еще раз подтвердив правомерность претензий СССР (России) на главную роль в исторической победе над фашизмом.

При этом враждебные силы стращают население вводом и установлением военного положения в стране в связи с коронавирусом, всячески дискредитируют действия правоохранительных органов, сознательно гиперболизируют размеры заболеваемости среди военнослужащих.

В связи с этим хочется верить, что России удастся в короткие сроки успешно справиться с последствиями коронавируса и финансово-экономического кризиса, укрепить единство вооруженных сил и народа, достойно отпраздновать знаменательный юбилей друзьям на радость, врагам на зависть.

Знаменательная юбилейная дата — это повод еще раз осознать тот факт, что и Российская империя в 1917 году, и Советский Союз в 1991 году оказались окончательно разгромленными только после того, как внешним и внутренним врагам удалось, распропагандировав армию и флот, разложить, дезориентировать и политизировать, подорвать моральный дух и боеготовность вооруженных сил.

Нынешние нападки на вооруженные силы напоминают начало масштабной антивоенной кампании против Советского Союза на последнем этапе холодной войны, которая во многом способствовала подрыву национальной безопасности и разрушению страны. Как известно, особым нападкам подвергалось советское военное присутствие в Афганистане (1979−1989 гг.).

Военно-политическое руководство страны, ее вооруженные силы и, в частности, ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВ) обвинялись в дестабилизации обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, развязывании агрессии против суверенной страны, обвиняли офицеров и солдат в массовых убийствах афганцев, попрании религиозных прав мусульман.

Навязанная извне «политика национального примирения», которая удивительным образом совпала по времени с «новым политическим мышлением» Михаила Горбачева и пресловутой «перестройкой», закончилась выводом частей и подразделений ОКСВ из Афганистана, геополитическим исходом СССР с мусульманского Востока со всеми вытекающими последствиями.

Практически одновременно, в 1989—1990 гг., под аккомпанемент антисоветской и антивоенной пропаганды начался вывод советских войск из Европы, в том числе Венгрии, Польши, Германии и других стран. В Советском Союзе, где к тому времени уже стали преобладать в обществе пацифистские настроения, военных встречали недружелюбно, обвиняли в агрессивности и воинственности, нередко отказывали им в должном обустройстве на новом месте службы.

Под воздействием подрывной пропаганды пошел процесс политизации армейской жизни, десакрализации воинских традиций и знаменательных дат, уставных взаимоотношений, начались увольнения из армии.

Особенно пагубное воздействие на положение дел в силовых структурах оказали события в Тбилиси в апреле 1989 года, спровоцированные Эдуардом Шеварднадзе, министром иностранных дел СССР, впоследствии главы независимой Грузии. В нарушении всех советских законов подразделения ЗАКВО, вопреки мнению военного командования, были директивно задействованы в помощь местной полиции для сдерживания протестных выступлений в Тбилиси.

В результате безоружные военнослужащие были подставлены под удары арматурой, дубинок, холодного оружия со стороны грузинских националистов. В немногочисленных жертвах среди населения в результате давки на улице Шота Руставели обвинили военных.

Помнится, как с депутатской трибуны Верховного Совета СССР небезызвестный Анатолий Собчак, один из лидеров либерально-демократической оппозиции, который возглавлял комиссию по расследованию тбилисских событий, со знанием дела, гневно и с особым пристрастием «клеймил позором» армию и военно-политическое руководство страны.

Попытки представителей армии развеять необоснованные обвинения тонули в срежиссированном хоре антисоветской, антивоенной истерии. Доходило до того, что даже в московском транспорте военнослужащих в форме демонстративно изгоняли из городского транспорта, не обслуживали в магазинах и так далее. Такова была сила подрывной пропаганды в стране.

Можно еще вспомнить про провокацию в Вильнюсе в январе 1991 года, когда военнослужащие были обвинены в насильственных действиях против литовских граждан, протестовавших за отделение Литвы от СССР. В частности, военных сделали виновными в стрельбе по участникам протестов, по которым, в действительности, стреляли провокаторы с третьей стороны, заинтересованной в разжигании гражданской войны.

В дальнейшем подобные провокационные действия на постсоветском пространстве случались не раз, в том числе во время событий 1993 года в Москве, когда «неизвестные» снайперы вызвали ответную стрельбу со стороны военных по «Белому дому» (зданию Верховного Совета РСФСР). В 2014 г. во время очередного Майдана в Киеве провокаторы стреляли по обеим сторонам конфликта, провоцируя боестолкновения, известно о «небесной сотне».

Окончательная дискредитация военно-политического руководства страны и силовых структур произошла в августе 1991 года, когда была предпринята неудачная попытка введения чрезвычайного положения в СССР.

Но Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым, который подменял Михаила Горбачева, прикинувшегося заболевшим, не оправдал надежд. Распад СССР стал безальтернативным.

Прошло целое десятилетие, прежде чем было приостановлено разрушение государства и появились признаки стабильности при президенте Путине. Силовые структуры, пройдя через все унижения, деградацию и развал, горечь потерь в межнациональных конфликтах, постепенно после 2000 года стали подниматься с колен, укреплять боеспособность и моральный дух.

Уроки СССР убедительно свидетельствуют о том, насколько недальновидно, преступно и опасно пытаться расшатывать военную организацию государства, обеспечивающую стабильность в обществе, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны.

Между тем уже в наши дни ситуация повторяется. Как когда-то в истории с Афганистаном, недоброжелатели тоже стремятся активно разыграть «сирийскую карту» для дискредитации военно-политического руководства России и ее вооруженных сил, подрыва внутриполитической обстановки в стране.

Спровоцировав вывод российских войск из Сирии, уход с Ближнего Востока, они надеются приуменьшить роль страны в мировых делах, в борьбе с международным терроризмом, вызвать недовольство населения внешней политикой Кремля.

В связи с последствиями распространения коронавируса в стране недоброжелатели при поддержке извне пошли в новую атаку на вооруженные силы и военно-политическое руководство. Народ пугают введением чрезвычайного военного положения, кратным повышением зарплат в силовых структурах и, в частности в Росгвардии, якобы для мотивации разгонов массовых протестов в Москве, Питере и других городах. Хотя до последнего времени уровень зарплат военнослужащих там находился в пределах 22−25 тыс. рублей.

Сравните с миллионными гонорарами какого-нибудь популярного блогера-грантоеда Юрия Дудя, изо дня в день разжигающего противоречия в обществе, в том числе между армией и народом. Запад щедр на подачки тем, кто распространяет фейки о массовом передвижении бронетехники и военнослужащих, призванных контролировать города и веси.

Не прекращаются спекуляции вокруг подготовки войск к проведению парада в связи с 75-летием Победы над фашизмом, которые якобы привели к массовым заболеваниям коронавирусом.

Много высосано из пальца в связи со случаями заражения вирусом в стенах военных учебных заведений, других гарнизонах. Приводятся просто галопирующие данные роста заболеваемости в силовых структурах, и прежде всего в армии и флоте. Этими и другими слухами заполнены медиа и интернет, и прежде всего социальные сети, телеграм-каналы, WhatsApp и другие каналы коммуникации.

Вооруженные силы — это слепок государства и общества. Не может быть все благополучно в войсках, когда страна переживает беспрецедентные последствия массовой заболеваемости и финансово-экономического кризиса. По официальным данным, а не слуховым вирусам, в частности, бюллетеня Минобороны, в период с марта по конец апреля количество заболевших превысило 2500 человек.

Относительно трудоспособного населения страны заболеваемость в вооруженных силах не превышает среднестатистических показателей. И это все при том, что войска, которые должны ежедневно выполнять задачи по повышению боеготовности, тем самым обеспечивая стабильность в стране, а также оказывать содействие регионам в преодолении последствий кризиса, в принципе невозможно изолировать, как отдельных граждан.

Относительно низкий порог заболеваемости убедительно свидетельствует о том, что в вооруженных силах должным образом организована настоящая борьба с коронавирусом. Уже с самых первых дней возникновения коронавирусной ситуации началось профилактическое информирование военнослужащих, при проходе КПП строго осуществлялся замер температуры, соблюдались меры личной гигиены и соблюдения предосторожности в общении.

Гражданские лица, прежде всего в возрасте старше 65 лет, временно не привлекаются к работе, как и многие более молодые не военнослужащие, например преподаватели вузов. В военных частях и учреждениях введен жесткий карантин, на казарменное положение переведены офицеры.

Руководство Минобороны, принимая меры по недопущению роста заболеваемости, действует предельно жестко и своевременно. В частности, из-за того, что не удалось своевременно предотвратить «инфицирование части курсантов» на факультете подготовки врачей для иностранных армий, уволен начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Много обвинений в адрес силовых структур остаются надуманными. Конечно, изначально сама подготовка военнослужащих к военному параду была сопряжена с рисками роста заболеваемости, но даже до его переноса принимались все меры предосторожности.

Согласитесь, совсем не просто, например, обеспечить тренировки прохождения военнослужащих в парадных «коробках». А как можно обезопасить представителей силовых структур на массовых мероприятиях граждан, как например, было совсем недавно на несанкционированном митинге в Осетии, после чего в республике, кстати, последовал всплеск заболеваемости.

Сотрудники МЧС, борясь с пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями, также рискуют получить заболевание, спасая граждан страны в городах и весях.

Просто надо признать, что в данном случае военнослужащие, как и медработники, оказываются сегодня на переднем крае борьбы с врагом, по меткому сравнению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Разве врачей можно обвинять в массовой заболеваемости, когда персонал медучреждений рискует каждый день, находясь в эпицентре распространения вируса. На них молиться надо, поддерживать, благодарить, а не обвинять в непрофессионализме и халатности, даже если такое имеет место. Все сегодня на пределе.

Однако недоброжелателей страны все это мало беспокоит, для них чем больше заболеет россиян, особенно военнослужащих, которые в момент «Ч» могут удержать и спасти кризисную ситуацию, тем лучше. Поэтому и продолжает подрывная чужеродная пропаганда «высасывать из пальца» все новые и новые небылицы и фейки.

Например, с подачи одного третьесортного ресурса гуляют измышления о заболеваемости коронавирусом в военном университете. «Группа альтруистов», как в сетевом издании величают себе информационные извращенцы, утверждает, что в самом центре Москвы якобы никто ни разу даже не мерил температуру тела… И в это можно поверить?

Конечно, известно, что в военных вузах учатся и совсем молодые люди, о которых не могут не беспокоиться их близкие родственники. Но это не повод паниковать и распространять слухи, на которые так падки информационные недоброжелатели.

Минообороны вынуждено было сразу опровергнуть ложь, сообщив, что подобная информация не соответствует действительности. Во всех вузах должным образом организованы профилактика, использование средств индивидуальной защиты в борьбе с инфекцией, контроль, диагностика и своевременное лечение.

До последнего времени там жестко соблюдались все меры карантинной изоляции. А сейчас стало известно, что все курсанты и слушатели уже убыли в долгосрочный отпуск. Учеба, консультации и экзамены продолжатся позже.

Кстати, «группа альтруистов» и им подобные информационные извращенцы регулярно поливают грязью государство и вооруженные силы. И занимаются этим в разгар всеобъемлющего кризиса в стране. И ведь, чтобы заниматься этой преступной деятельностью, откуда-то берутся средства!

И таких смывных бачков, через которые ежедневно сливаются антироссийские помои, немало. Посмотрите, как украинские нацистские ресурсы радуются росту заболеваемости и гибели людей, пожарам, наводнениям, автокатастрофам, митингам протеста и т. п., которые, к сожалению, имеют место в России. Как-то не по-человечески, не говоря уже, что не по-братски!

Что касается выбора в качестве очередной мишени информационных нападок военного вуза, где с советских времен идет подготовка, как это прежде называли, политработников, призванных обеспечивать высокий морально-психологический уровень военнослужащих, их информированность, готовность к выполнению любых поставленных задач, то, кстати сказать, и в советское время, в ходе холодной войны, особенно начиная с афганских событий (1979−1989 гг.), острие антисоветской пропаганды также было направлено против политработников, которых обвиняли в заидеологизированности и зашоренности, политической неграмотности и непрофессионализме.

Между замполитами и командирами разжигались противоречия. Так последовательно устранялись все препоны на пути проникновения враждебной идеологии, исподволь шли политизация и разложение армии и флота.

Ведя лживую антивоенную пропаганду, недоброжелатели в России забывают, что, как это бывало не раз в отечественной истории, могут наступить времена, не дай бог, и придется всем недоброжелателям от бессмысленного и беспощадного народно бунта бежать прятаться за заборами и стенами военных гарнизонов, в казармах под защитой молчаливых людей в погонах, которых они сегодня так поливают грязью, а те им ничем не могут ответить.

Между тем, им бы молиться на День Победы, ходить в колоннах «Бессмертного полка», дарить цветы военнослужащим на броне в чрезвычайной ситуации, потому что за границей их давно никто уже не ждет.

У России есть только два союзника — ее армия и флот, в свое время справедливо сказал Александр III Миротворец (1845—1894), российский император. Эти слова не потеряли своей актуальности и поныне. Вопросы обеспечения безопасности граждан, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны остаются главными в любые времена.

Потерял армию — не стало государства, свидетельствует отечественная история. Вместе с военными победами всегда поднималось государство, патриоты из числа военных приходили во власть, становилось больше стабильности, порядка и справедливости. Именно поэтому так недолюбливают людей в погонах нынешние гражданские русофобы, космополиты, никогда не служившие в армии и других силовых структурах.

Нынешняя кризисная ситуация в стране и мире объективно предъявляет повышенные требования к вооруженным силам и всем силовым структурам.

«Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания… Надо чётко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом», — заявил Верховный главнокомандующий Владимир Путин совсем недавно, в преддверии 75-летия Победы над фашизмом.

И действительно, по оценкам многих экспертов, «коронавирусная операция», приведшая к глобальному мировому кризису» — это командно-штабные учения «глубинного государства».

Исходя из этого, необходима дальнейшая консолидация всех силовых структур в рамках трех основных направлений деятельности: обеспечение обороноспособности; правоохранительная сфера; национальная безопасности. В нынешней ситуации целесообразно появление должности вице-президента страны, которую по совместительству мог бы занимать министр обороны страны.

Военная подготовка населения должна стать обязательной, а служба в рядах вооруженных сил — почетной и ответственной обязанностью всех граждан страны. В условиях жесткого гибридного противоборства в мире интеллектуальный потенциал государственных и общественных институтов, и прежде всег, медиа, интернет, кино, литература, искусство, театр, культура, должны быть сосредоточены на продвижение созидательных, а не разрушительных процессов, пропаганду идеалов справедливости, морали, служения государству и обществу.

Информационно-культурные ресурсы призваны обеспечить консолидацию и мобилизацию граждан многонациональной страны на преодоление сложностей и трудностей перед лицом глобальных вызовов и угроз. Кардинальное оздоровление информационной ситуации в стране сведет на нет действия чужеродной подрывной пропаганды, позволит в том числе силовым структурам более успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности, обороноспособности и правопорядка.

В данном контексте вооруженные силы также не могут не располагать мощной, самодостаточной и эффективной службой информации, что необходимо для развития эффективных медиакоммуникаций, организации информационной подготовки войск, ведения контр‑ и спецпропаганды, проведения других специальных информационных акций в интересах государства, военной и иной деятельности силовых структур.

Информационный потенциал вооруженных сил может быть консолидирован под эгидой Совета безопасности. Его применение должно быть скоординировано по целям и задачам, месту и времени, содержанию, формам и методам, каналам с информационной деятельностью других заинтересованных министерств и ведомств, государственных корпораций, неправительственных общественных институтов власти и организаций.

По аналогии со временами Великой Отечественной войны, когда в начале войны был создан военный лингвистический вуз — Военный институт иностранных языков Красной армии (ВИИЯКА), который в разгар холодной войны был преобразован в кузницу идеологических кадров со знанием иностранных языков — Военный институт МО СССР, целесообразно рассмотреть вопрос о консолидированной подготовке специалистов в сфере медиакоммуникаций и информации со знанием иностранных языков на базе одного из профильных вузов.

Появление Военного института информации и иностранных языков (ВИИИЯ) могло бы продолжить славные традиции подготовки бойцов информационно-пропагандистского фронта, в наши дни готовых успешно противостоять враждебным силам в новых войнах гибридного типа.

Такого рода посылы, решения и действия властей могли бы стать хорошим подарком ко времени проведения военного парада в честь 75-летия Победы над фашизмом, который, несмотря ни на что, пройдет в этом году.

Они, несомненно, сделают необратимыми предпосылки укрепления обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка в России, обеспечат выживание, самосохранение и возрождение многонационального народа страны, несмотря на нынешний угрожаемый период развития земной цивилизации.