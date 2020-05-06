Москва, 6 мая 2020, 14:00 — REGNUM Николая Гатальского после окончания военной школы направили на работу в 144-ю дивизию, затем в другую часть, которая сражалась на Ленинградском фронте. Красноармеец погиб у небольшой деревушки Морозово.
«Лесные пожары — 2020»
Спешу сообщить, что я жив, скоро вступаем в бой. Радио REGNUM
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.