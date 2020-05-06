Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2020, 14:00 — REGNUM Николая Гатальского после окончания военной школы направили на работу в 144-ю дивизию, затем в другую часть, которая сражалась на Ленинградском фронте. Красноармеец погиб у небольшой деревушки Морозово.