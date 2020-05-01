Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM Павел Яблочкин — уроженец села Якшино. В первые дни войны ушёл на фронт. Попал в плен, но смог сбежать. Боец погиб в смертельной схватке с врагом в Восточной Пруссии весной 1945 года.

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