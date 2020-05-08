Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM Паша Савельева родилась в крестьянской семье, училась в городе Ржеве. Летом 1940 года после окончания Московского кредитно-экономического института приехала на работу в Луцк, где её и застала война. Вместе с товарищами она организовала подпольную группу. В декабре 1943 года гестаповцы арестовали Пашу Савельеву, в январе 1944 года казнили.