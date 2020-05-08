Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM Паша Савельева родилась в крестьянской семье, училась в городе Ржеве. Летом 1940 года после окончания Московского кредитно-экономического института приехала на работу в Луцк, где её и застала война. Вместе с товарищами она организовала подпольную группу. В декабре 1943 года гестаповцы арестовали Пашу Савельеву, в январе 1944 года казнили.
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Всё тело изувечено — ни рук, ни ног. Радио REGNUM
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.