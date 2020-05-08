Письма с фронта
Письма с фронта
Письма с фронта © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2020, 18:00 — REGNUM Записка участников боев под Килией, написанная в июле 1941 года, была найдена в августе 1958 года в Чёрном море. Послание в бутылке нашли вышедшие в рейс рыбаки.