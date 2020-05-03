Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 мая 2020, 10:00 — REGNUM Стрелок-радист младший лейтенант Леонид Курьин был смертельно ранен в воздушном бою за Ленинград. В его планшете осталось письмо сестре с пометкой: «Прошу отправить в случае моей смерти».