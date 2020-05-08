Тамбов, , 16:37 — REGNUM В Тамбовской области исполнили мечту летчика-фронтовика Александра Боднара — высадили 75 деревьев к 75-летию Победы на бывшем военном аэродроме, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Волонтёры исполнил мечту 101-летнего ветерана — разбили сад на бывшем военном аэродроме Tambov.gov.ru

В Никифоровском районе на месте, где раньше базировался первый гвардейский авиационный полк дальнего действия, разбили сад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С такой инициативой выступил тамбовский ветеран, фронтовой летчик, орденоносец Александр Николаевич Боднар, которому в июне этого года исполнится 102 года.

С 20 августа 1942-го по май 1943 года в Никифоровском районе базировался первый гвардейский авиационный полк дальнего действия, с которого авиаторы вылетали на уничтожение фашистских захватчиков под Сталинградом, совершали бомбовые удары по немецким войскам под Ростовом, Воронежем, Харьковом, в Донбассе. Оттуда совершал полёты и фронтовой летчик Александр Николаевич Боднар. Для увековечивания подвига летчиков он выступил с идеей посадить на месте бывшего военного аэродрома 75 деревьев (50 яблонь и 25 рябин) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководители района и волонтёры исполнили мечту ветерана. К инициативе присоединился местный предприниматель-садовод Алексей Сергеев. Он предоставил саженцы.

Сегодня Александру Боднару показали, как исполнилась его мечта. Также у дома ветерана провели парад. Александр Николаевич поблагодарил никифоровцев, волонтёров и губернатора Александра Никитина за оказанное внимание и исполненную мечту.

На судьбу легендарного летчика Александра Боднара выпали две войны — Гражданская и Великая Отечественная. Жители Тамбовщины прекрасно знают историю ветерана Александра Боднара, встретившего 22 июня 1941 года в должности штурмана и совершившего за те суровые военные 1418 дней свыше 300 боевых вылетов. Благодаря его профессионализму и высокой дисциплине, экипажи всегда поражали цели противника и возвращались домой.

Александр Николаевич принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда. Воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии и Польши. Выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов наземным войскам при наступлении в Ясско-Кишиневской операции и при форсировании Днепра, партизанским отрядам в белорусских и брянских лесах. Не раз бывал на волосок от смерти. Однако он выдержал все испытания, прошел до конца всю войну и в мае 1945 года принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Ветеран до сих пор в строю, ведет активную общественную работу, много сил отдавая патриотическому воспитанию молодёжи.

Отметим, что деревья высадили в рамках акции «Мечты Победителей».