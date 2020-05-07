Владивосток, , 08:54 — REGNUM В небе Владивостока и Петропавловска-Камчатского 7 мая прошли генеральные репетиции показа авиационной техники — воздушных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Во Владивостоке в финальной проверке были задействованы лётчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Всего с пяти военных аэродромов, расположенных в Приморском и Хабаровском краях, поднимался 21 летательный аппарат.

В парадном строю 9 мая в небе над Владивостоком пройдут дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители Су-35, палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.

Над Петропавловском-Камчатским парадным строем прошли боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России. В их числе — МиГ-31 и Ил-38.

Как сообщало ИА REGNUM, военная авиация будет участвовать в пролёте парадного строя в честь Дня Победы во всех городах-героях на территории России и в пунктах дислокации авиационных частей. В небо 47 городов по всей России поднимется 597 российских военных самолётов и вертолётов.

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