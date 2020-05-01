Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 1 мая 2020, 10:00 — REGNUM Вера Захаровна Хоружая родилась в 1903 году в Бобруйске. Её юность прошла в глухом полесском городке Мозыре. В сентябре 1942 года во главе группы подпольщиц Хоружая под именем Анны Сергеевны Корниловой направляется в тыл врага. В ноябре 1942 года гестаповцы на явочной квартире схватили патриотов. После пыток гитлеровцы расстреляли Веру Хоружую и её боевых товарищей.