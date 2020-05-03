Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 мая 2020, 14:00 — REGNUM Александр Виноградов погиб в боях на Минском шоссе под Москвой в феврале 1942 года. Письмо, которое красноармеец написал чернильным карандашом на узкой полоске папиросной бумаги, было найдено в 1958 году плотником совхоза «Некрасово» (Уваровский район Московской области).