Москва, 3 мая 2020, 14:00 — REGNUM Александр Виноградов погиб в боях на Минском шоссе под Москвой в феврале 1942 года. Письмо, которое красноармеец написал чернильным карандашом на узкой полоске папиросной бумаги, было найдено в 1958 году плотником совхоза «Некрасово» (Уваровский район Московской области).
« Война: письма с фронта. 1941-1945 гг. Радио REGNUM»
И вот я один остался, раненный в голову и руку. Радио REGNUM
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.