Письма фронта
Письма фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2020, 14:00 — REGNUM Письмо лейтенанта, командира зенитно-пулеметного взвода Виктора Дзотцоева 1924 года рождения. 9 октября 1942 года. Встретил Победу в Восточной Пруссии.