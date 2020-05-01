Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 1 мая 2020, 06:00 — REGNUM Великая Отечественная война застала старшего лейтенанта Евгения Ивановича Червонного в Таллине. В один из июльских дней 1942 года Червонный уходил в море. Это была операция, из которой вернуться живым шансов почти не было. В последние минуты перед выходом в море он написал это письмо. Товарищи подобрали тело Евгения Червонного среди обломков подорвавшегося на мине катера.