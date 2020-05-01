Москва, 1 мая 2020, 06:00 — REGNUM Великая Отечественная война застала старшего лейтенанта Евгения Ивановича Червонного в Таллине. В один из июльских дней 1942 года Червонный уходил в море. Это была операция, из которой вернуться живым шансов почти не было. В последние минуты перед выходом в море он написал это письмо. Товарищи подобрали тело Евгения Червонного среди обломков подорвавшегося на мине катера.
«Лесные пожары — 2020»
Играть жизнью — недостойно человека. Радио REGNUM
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.