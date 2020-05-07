Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2020, 14:00 — REGNUM Ольга Грененберг написала последнее письмо дочери Ромене, находясь в одном из гитлеровских застенков оккупированной Риги. Ольга была медицинской сестрой, потом начала подготовку к работе в подполье во вражеском тылу. Гитлеровцы схватили её в 1944 году. В августе 1944 года Ольгу казнили. Письмо дошло до дочери спустя 20 лет.