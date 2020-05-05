Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2020, 22:00 — REGNUM Письмо Егора Андреевича (или Андреановича) Акульшина родным от 7 июля 1944 года. С фронта не вернулся, пропал без вести.