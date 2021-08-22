Самара, 22 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Экстремально-высокие температуры воздуха вновь зафиксированы в Самарской области. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Жара

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Сообщается, что 21 августа на нескольких метеостанциях региона был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, максимальная температура воздуха была зафиксирована в Кинель-Черкассах. Здесь столбик термометра поднялся до отметки 40,8 °С (это на 6,6°С больше, чем в 1981 году). А вот в Клявлино на 5 °C был побит температурный рекорд 1935 года. На этой метеостанции в текущем году была зафиксирована температура 38,1°С.

На метеостанции Безенчук был побит рекорд 1949 года — 38,9 °С (отклонение составило 2,5°С).

Также температурные рекорды были побиты на метеостанциях Самара, АГЛОС, Челно-Вершины, Тольятти, Сызрань, Ново-Девичье, Авангард, Большая Глушица, Серноводск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 августа в Самарской области также был побит температурный рекорд 1935 года.