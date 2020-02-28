Бишкек, , 16:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии предлагает временно запретить въезд в республику для граждан Китая, Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана — из-за зафиксированных в этих странах вспышек коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил глава минздрава Космосбек Чолпонбаев, передает «Kaktus.media».

По его словам, вопрос о возможности введения такого запрета республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции рассмотрит уже сегодня, 28 февраля.

В свою очередь министр иностранных дел Киргизии Нурлан Абдрахманов подчеркнул, что решение о возможном введении ограничений на въезд граждан этих стран не имеет под собой никакого политического подтекста.

«Нам нужно принимать меры. Это не окончательный список стран, для которых мы будем вводить ограничения», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.