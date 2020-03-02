Рим, , 03:58 — REGNUM Игру 26-го тура между «Сампдорией» и «Вероной» итальянской Примеры перенесли из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Серии А.

Сообщается, что встреча клубов отодвинута на 13 мая.

Отмечается, что игра должна была состояться 2 марта в Генуе при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что другие игры 26-го тура чемпионата Италии перенесли на 13 мая: «Ювентус» — «Интер», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Удинезе» — «Фиорентина», «Сассуоло» — «Брешия».

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, в связи с угрозой эпидемии заболевания в Италии отменены массовые и спортивные мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Матчи итальянской Серии А и Лиги Европы могут перенести из-за коронавируса