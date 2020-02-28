Берлин, , 22:41 — REGNUM Муниципалитет Берлина решил отменить проведение международной туристической выставки-ярмарки ITB из-за коронавируса пневмонии COVID-19, сообщает 28 февраля DPA.

По статистике, ежегодно это мероприятие в Берлине посещают до 160 тыс. человек из 180 государств.

Туристическая выставка ITB должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта текущего года.

Стоит отметить, что 28 февраля начал обсуждаться вопрос возможной отмены песенного конкурса «Евровидение» из-за распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент самая удручающая ситуация с коронавирусом в Европе наблюдается в Италии.

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