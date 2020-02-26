26 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии короновируса COVID-19.

Анатолий Кошкин, , 10:52 — REGNUM Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии коронавируса COVID-19.

Флаг Японии

Но амбиции амбициями, а забота о недопущении эпидемии, а то и пандемии совсем другое. Да и решать в конечном счете будет не губернатор Коикэ или даже премьер-министр Абэ, а Международный олимпийский комитет (МОК). А в этой организации, хотя по просьбе японской стороны старались сначала не нагнетать обстановку, но вынуждены брать ответственность на себя.

И вот уже стало известно заявление члена МОК Ричарда Паунда о том, что японцам, по сути, поставлены временные условия для обеспечения безопасности от заражения спортсменов и болельщиков. Срок — до мая. «Вы, конечно, можете взять два месяца», — сказал Паунд. И добавил, что «многое должно произойти уже сейчас». «Нужно начать уделять внимание безопасности, следить за едой в Олимпийской деревне, отелях»,— отметил член МОК. При этом было дано понять, что если гарантии не будут получены, то Игры придется отменить.

По словам Паунда, неуверенность — это серьезная проблема, а любой шаг МОК должен быть согласован с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с ООН. Говоря об отмене Олимпиады, он отметил: «Это серьезное решение, и его нельзя просто принять, пока нет надежных фактов, на которых отмена может основываться». В то же время член МОК считает маловероятным перенос Игр в другую страну, поскольку в мире мало мест, где можно за короткое место подготовить оборудование для соревнований.

Эти слова можно рассматривать как ответ на прозвучавшие из Лондона скоропалительные заявления о якобы полной готовности столицы Великобритании принять Олимпиаду у себя. Заметим, что губернатор Коикэ с раздражением осудила подобные спекуляции одного из кандидатов в мэры Лондона, который, действительно, стремится использовать складывающуюся ситуацию для самопиара.

Как бы то ни было, предупреждение озвучено, и японские власти должны сделать соответствующие выводы. Ибо их действия в связи с проблемой ставшего очагом распространения коронавируса круизного лайнера трудно назвать оперативными и выверенными. На это вынужден был обратить внимание и российский МИД. Как известно, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что власти Японии действуют хаотично в отношении круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в районе японского порта Иокогама из-за коронавируса. «Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали», — сказала она, отметив, что их несистемные действия вызывают много вопросов у экспертов.

Конечно, обвинять японцев в «несистемных действиях» можно, но надо понять и то, что им приходится, что называется, «на ходу» принимать решения в ситуации, когда, кроме всего прочего, речь идет о карантине или эвакуации иностранных граждан.

Лично я считаю, что японские власти проявляют должную бдительность и стремление не допустить распространение опасного вируса. Об этом свидетельствует отмена весьма важных для страны массовых мероприятий. Это и массовые поздравления на площади в императорском дворце по случаю 60-летия нового монарха Нарухито, и откладывание съезда правящей Либерально-демократической партии, и перенос различного рода весенних фестивалей и матчей внутреннего футбольного чемпионата, и отмена многих других мероприятий, проводимых при скоплении масс людей.

Немалое время прожив в Японии, хорошо знаю, как эффективно японские власти и частные компании умеют организовывать санитарно-профилактические меры по недопущению распространения инфекции. Ибо находился в этой стране во время как птичьего, так и свиного гриппа. Я уже не говорю о самодисциплине японцев, которые при малейшей простуде, а то и в профилактических целях непременно при выходе из дома и поездках на транспорте надевают на лицо защитные медицинские маски. В стране, можно сказать, существует целая отрасль производства масок самых различных фасонов, в том числе забавные для детей.

И все же сегодня никто не сможет дать точного прогноза по поводу того, как и когда можно будет справиться с напастью. Хотя появляются сообщения о создании в Китае вакцины против коронавируса, эффект этого препарата пока официально не подтвержден. К тому же в Японии существуют строжайшие правила по поводу применения врачами новых препаратов, тем более зарубежных. Поэтому пока единственно возможным представляется организация карантина для лиц, находившихся в очагах заражения или оказавшихся в контакте с заболевшими. И хотя японское законодательство не допускает принудительного лечения, отказываться от таких мер нельзя.

Ну, а что касается Олимпиады, то, на мой взгляд, любые амбициозные чувства и настроения организаторов Игр должны отступить на второй план, ибо рисковать ради спортивных соревнований в родном городе здоровьем, да и жизнью масс людей совершенно недопустимо. К тому же перенос токийской Олимпиады позволил бы исправить явно ошибочное решение о проведении ее в самое жаркое и влажное время, что и без вируса, мягко говоря, отнюдь не благоприятно сказалось бы на самочувствии спортсменов и болельщиков.

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