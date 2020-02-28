Пекин, , 15:23 — REGNUM Коронавирус COVID-19 способен поразить плод беременной женщины через клетки плаценты, но это не означает обязательного заражения будущего ребёнка. Об этом говорится в статье китайских учёных, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В публикации говорится, что возможность передачи вируса от человека к человеку подтвердилась ранее, однако не было известно, происходит ли передача при беременности. Теперь исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань в КНР нашли первые доказательства этого предположения.

Рецепторы ACE2, которые атакует вирус, есть в большом количестве в плаценте и в клетках будущих легких зародыша. Присутствуют они и в других тканях, пояснили специалисты.

Они добавили, что наиболее уязвим для вируса зародыш на первых стадиях развития. Вместе с тем проникновение вируса в организм матери не обязательно означает заражение плода, но этот риск стоит учитывать при лечении беременных пациенток.