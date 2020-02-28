Подгорица, , 19:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории сообщило 28 февраля, что рейсы из Черногории в северную Италию, соответственно в Милан и Болонью, приостановливаются с субботы, 29 февраля для предотвращения распространения коронавируса.

Директор предприятия «Аэропорты Черногории» Данило Орландич сообщил, что четыре авиакомпании (Montenegro Airlines, Alitalia, Wizz Air, Ryanair) летают из Черногории в Италию по трем направлениям в Милан, Болонью и Рим.

«Временная мера, принятая vинистерством здравоохранения, которую мы обязаны соблюдать, приостанавливает полеты в Милан и Болонью, что означает, что линия до Рима по-прежнему функционирует нормально», — сказал Орландич.