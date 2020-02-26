Air Seoul приостановит авиарейсы по ряду международных направлений
В связи с распространением коронавируса нового типа и сокращением пассажиропотока южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановит на две недели полёты по ряду международных направлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.
Зюганов видит в коронавирусе психологическую спецоперацию
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает ситуацию вокруг коронавируса спецоперацией.
В Литве на заражение коронавирусом проверили 43 пациента
В Литве к сегодняшнему дню, 26 февраля, анализы на коронавирус провели уже у 43 пациентов с недомоганиями, схожими по признакам с гриппом, но которые посещали места, где зафиксированы вспышки вируса.
Из-за коронавируса МИД Литвы советует не посещать Южную Корею
Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 26 февраля, призвало жителей отказаться от посещения Южной Кореи, где зафиксирована вспышка коронавируса.
И все же токийская Олимпиада под угрозой
«Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии короновируса COVID-19», — отмечает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Число запрещающих въезд гражданам Южной Кореи стран увеличилось до 27
Двадцать семь стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.
Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран
Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
Во Франции умер ещё один заболевший коронавирусом
В Париже от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался второй человек. Об этом 26 февраля сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге, который транслировал телеканал BFMTV.
Мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице Питье-Сальпетриер, скончался в ночь со вторника на среду. Кроме того, глава Управления здравоохранения сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом во Франции.
В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже
После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках страны исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции, сообщает издание Jutarni list.