Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. К 26 февраля 2020 года общее число заболевших в мире достигло 81 тысяч человек. Помимо Китая, вирус обнаружен в 37 странах, в том числе в Европе. Наиболее серьёзная ситуация — в Италии.

Эпидемиологи заявляют, что летальность составляет 3,5%, а вне китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия, — 0,79%. В России новых случаев заболевания пока не выявлено.

Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несёт потери, под угрозой срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования.

Как защититься от заражения коронавирусом?

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Эпидемия коронавируса. Иван Шилов © ИА REGNUM

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