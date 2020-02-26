Рим, , 22:44 — REGNUM Итальянский круизный лайнер Msc Meraviglia не смог зайти в два карибских порта, руководство которых заподозрило наличие на его борту коронавируса COVID-19, сообщают 26 февраля мониторинговые морские интернет-ресурсы.

Причиной такой ситуации стало сообщение о температуре, поднявшейся у одного из членов экипажа.

Согласно данным спутникового мониторинга, сейчас судно следует к берегам Мексики, где попытается причалить к острову Косумель.

Власти Ямайки и Каймановых островов запретили лайнеру заходить в их порты. На борту Msc Meraviglia сейчас находятся 6,1 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Как сообщало, на сегодняшний день в Италии зафиксировано не менее 400 случаев заражения коронавирусом пневмонии. Ранее Татьяна Голикова, возглавляющая российский оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала граждан РФ воздержаться от поездок в Италию.

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