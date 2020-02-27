Сеул, , 10:53 — REGNUM Азиатская конфедерация футбола приняла решение отменить встречи азиатской футбольной Лиги чемпионов, которые должны были пройти на территории Южной Кореи, из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS.

Известно, что ближайшие матчи, которые должны были состояться 3 марта между «Сеулом» и тайским клубом «Чианграй» и 4 марта между «Ульсаном» и австралийским «Перт Глори» перенесены на неопределенный срок.

Отмечается, что причиной отмены стали отказ представителей тайского и австралийского клубов от въезда в Южную Корею в связи с распространением коронавируса.

Между тем корейские команды «Сувон» и «Чонбук» все еще готовятся к встречам со сборными Малайзии и Австралии.

Напомним, что 24 февраля, Федерация футбола Южной Кореи приняла решение о проведении домашних матчей азиатской Лиги чемпионов без зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее зафиксировали 334 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 1 595 человек.

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