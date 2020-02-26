Москва, , 16:46 — REGNUM Россия из-за коронавируса продлит до 1 апреля закрытие сухопутной границы с Китаем и прервёт почти всё авиасообщение с Южной Кореей, заявила 26 февраля глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу, вице-премьер Татьяна Голикова.

С 1 марта до 1 апреля будет продлено ограничение на пересечение сухопутной границы и на авиационное сообщение с Китаем, а также остановлено авиасообщение с Южной Кореей.

Авиарейсы на южнокорейском направлении будут осуществлять только две компании — «Аэрофлот» и «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею.

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