Душанбе, , 16:25 — REGNUM Граждане Таджикистана не могут покинуть из Дубай из-за введённых властями Саудовской Аравии мер по недопущению распространения коронавируса.

Как сообщают таджикистанские средства массовой информации, в результате временного закрытия въезда в Саудовскую Аравию для паломников с 26 февраля, прибывшие 27 февраля 48 таджикистанцев, намеревавшихся совершить умру (малый хадж) и посетить Мекку и Медину находятся в Дубае и ожидают решения властей.

«Если саудовские власти разрешат въезд в страну, то наши граждане могут совершить малый хадж, в противном случае ответственные компании вернут их на родину», — пояснил пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана Афшин Муким.

Отправившие паломников в малый хадж компании ситуацию никак не комментируют.