Париж, , 17:30 — REGNUM В Париже два туриста из Южной Кореи явились в комиссариат полиции 16-го округа и заявили, что больны коронавирусом, сообщает 26 февраля телеканал BFMTV.

По их словам, они стали носителями коронавируса пневмонии после того как посетили Италию.

Через некоторое время вход в комиссариат полиции 16-го округа Парижа был заблокирован. Сотрудники скорой медицинской помощи проводят диагностику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России призвал граждан РФ воздержаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса в этой стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ВОЗ считает преждевременным называть вспышку коронавируса пандемией