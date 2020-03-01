Токио, 1 марта 2020, 07:37 — REGNUM Двенадцатый случай смерти заболевшего от заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в японской префектуре Хоккайдо. Об этом сообщили в региональной префектуре.
От последствий заражения коронавирусом скончался 70-летний житель Хоккайдо.
Также сообщается, что на Хоккайдо 66 человек, инфицированных коронавирусом, изолированы в больницах.
Как сообщало 29 февраля ИА REGNUM, в Японии зарегистрировано 940 человек, заболевших коронавирусом, в том числе больные с круизного лайнера Diamond Princess.
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