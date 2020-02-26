Иерусалим, , 22:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля обратилось к гражданам страны с призывом отказаться от полётов в Италию, а также внимательнее оценить необходимость поездок в другие страны из-за коронавируса пневмонии, сообщает 26 февраля пресс-служба израильского минздрава.

При этом ведомство заявляет, что все вернувшиеся из Италии в течение последних 14 суток должны находиться дома в изоляции не менее двух недель.

Минздрав Израиля считает, что есть высокая вероятность распространения заболевания не только в других регионах Европы, но и во всём мире.

Граждан Израиля призывают избегать поездок на конференции и различные «международные собрания», включая религиозные мероприятия, а также не посещать международных конференций, проходящих на территории Израиля.

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