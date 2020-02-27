Джакарта, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди не смогла подтвердить новость, касающуюся индонезийского трудового мигранта на Тайване, пострадавшего от коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

«Мы работаем над этим», — заявила глава МИД Индонезии в президентском дворцовом в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, тесты на коронавирус, проведенные у индонезийских граждан с судна World Dream, показали негативный результат.

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