Вена, , 21:02 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Австрии и в других странах Европы.

Об этом он заявил 27 февраля на рабочей встрече с руководителями МВД, министерства здравоохранения и главой федеральной земли Верхняя Австрия.

По его словам, надо готовиться к дальнейшему распространению коронавируса в стране и в Европе в целом.

Курц призвал население страны к сотрудничеству, к серьезному отношению к рекомендациям МИД на предмет поездок в затронутые вирусом регионы и страны.

Кроме того, канцлер Австрии заявил, что в случае подозрений на заражение не надо идти в больницу, лучше позвонить на горячую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года на территории Китая в городе Ухань. В Европе наиболее серьёзная ситуация с коронавирусом отмечена в Италии.

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