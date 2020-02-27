Берн, , 14:12 — REGNUM В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло четырех человек. Об этом 27 февраля сообщает издание Corriere del Ticino.

В Женеве коронавирус был подтвержден у 28-летнего местного жителя. Недавно он посещал Милан. На данный момент мужчина госпитализирован. Кроме того, медики проверят на коронавирус 15 человек, которые контактировали с ним.

Коронавирус также был обнаружен у двоих человек в восточном кантоне Граубюнден. Пробы на вирус также взяты у одного человека в кантоне Аргау.

Напомним, 25 февраля в Швейцарии был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Им оказался 70-летний мужчина, посещавший Италию.

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