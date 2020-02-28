Москва, , 19:52 — REGNUM Российский туристический бизнес в марте может потерять более $5 млн из-за отсутствия туристов из Южной Кореи. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Эксперты туроператорских компаний оценивают возможный ущерб российского туристического сектора в виде недополученных доходов от корейского турпотока в $5,4 млн только в марте 2020 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная оценка основана на расчётных данных по прибытиям туристов из Южной Кореи в марте прошлого года.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Россия на период с 1 по 31 марта приостанавливает регулярные рейсы в Южную Корею всех авиакомпаний, за исключением «Аэрофлота» и «Авроры».