Сеул, , 13:45 — REGNUM 26 февраля по состоянию на 16:00 поместному времени в Южной Корее еще 284 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, общее число зараженных в стране увеличилось до 1 261 человека, число погибших — до двенадцати человек, а число людей, прошедших лечение и выписанных из больницы — до двадцати четырёх.

В настоящее время еще 20 716 человек ожидают результатов теста на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня в стране выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 153 случая пришлись на город Тэгу, где находится один из очагов инфекции.

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