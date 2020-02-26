Москва, , 08:58 — REGNUM Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

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Так, по данным ВОЗ на 26 февраля, в Италии число заболевших COVID-19 выросло до 283 человека, семь человек умерли.

В Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания короновиусом, 11 случаев с летальным исходом. В Иране заболели 95 человек, умерли 15.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 2 422 человек в Китае выздоровели за прошедшие сутки после того, как у них был диагностирован коронавирус COVID-19.

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