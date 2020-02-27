Париж, , 14:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса в стране неизбежна, об этом 27 февраля сообщает Reuters.

«Перед нами кризис. Эпидемия на подходе», — прокомментировал ситуация с распространением инфекции президент, выступая перед журналистами в одной из больниц Парижа.

Глава страны попытался убедить сотрудников системы здравоохранения, что из бюджета будет выделено достаточно средств на борьбу с инфекцией.

Напомним, в настоящее время во Франции от коронавируса скончалось всего два человека.

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