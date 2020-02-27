Сеул, , 08:27 — REGNUM 26 февраля министры иностранных дел Южной Кореи и Китая провели телефонный разговор. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В ходе разговора, Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Лондоне, выразила опасения относительно чрезмерных мер, применяемых региональными властями Китая по отношению к южнокорейцам и иностранцам, побывавших в Южной Корее.

Представитель Южной Кореи рассказала китайскому коллеге о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа, принимаемых Сеулом, а также призвала правительство КНР не принимать чрезмерных ограничительных мер.

В свою очередь, министр иностранных дел КНР Ван И выразил благодарность южнокорейской стороне за поддержку в борьбе с коронавирусом, предоставленную Китаю.

Он отметил, что Пекин продолжит работать над сохранением дружественных отношений между странами, минимизируя влияние вируса на двусторонние обмены и сотрудничества.