Морской инцидент в Керченском проливе в декабре 2021 года
«Жалкая провокация» — сети о действиях экипажа украинского судна «Донбасс»
Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о том, что судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу и не реагировавшее на запросы российских пограничников, легло на обратный курс, стало поводом для обсуждения среди...
12 декабря 2021
Песков отреагировал на ситуацию с кораблем ВМС Украины
Инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс» лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную...
10 декабря 2021
Захарова: действия корабля ВМС Украины в Азовском море – это провокация
Предпринятые накануне кораблем ВМС Украины «Донбасс» в акватории Азовского моря действия являются очередной провокацией. Об этом 10 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. «По-моему, это очевидно. Это очередная провокация»...
10 декабря 2021
В Крыму отреагировали на инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс»
Власти Украины решились на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовали прикрытие США, считает председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Я убеждена, что Киев решился на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовал прикрытие со стороны США», — сказала она РИА Новости...
10 декабря 2021
«Это так по-порошенковски!» — Соцсети об инциденте с судном ВМСУ «Донбасс»
Утром 9 декабря судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. Позднее судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому...
10 декабря 2021
В Госдуме оценили шараханья судна ВМС Украины «Донбасс»
Истерической беготней назвали в Госдуме произошедшее в Керченском проливе с кораблем ВМС Украины «Донбасс». «Бестолковые шараханья украинского «резинового флота» даже провокациями назвать трудно. Это просто истеричная беготня!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Как сообщало...
10 декабря 2021
Минобороны Украины обвинило РФ в «манипуляциях» вокруг судна «Донбасс»
Информация о приближении корабля ВМС Украины «Донбасс» к российским границам — это «информационный вброс» и «очередные манипуляции», заявил украинский министр обороны Алексей Резников порталу LB.ua, комментируя инцидент в Азовском море. Ранее в ФСБ России сообщили о движении в направлении...
10 декабря 2021
Киев исключил угрозу для судна ВМС Украины, плывшего в Керченский пролив
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль ВМС Украины «Донбасс» не нарушал запретных зон, двигаясь к границе с Россией, поэтому угрозы для него не было. Об этом он сказал 10 декабря в эфире телеканала «1+1». "Угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в...
10 декабря 2021
Провокация окончена? Судно ВМС Украины «Донбасс» уходит восвояси
Судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу, легло на обратный курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Уточняется, что на запросы российских пограничников судно по-прежнему не реагирует. «Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского...
9 декабря 2021
На Украине прокомментировали инцидент с судном ВМСУ «Донбасс»
Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией о каком-либо инциденте в районе Керченского пролива с участием судна управления «Донбасс» ВМС Украины, сообщает 9 декабря агентство «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Напомним, по информации береговой охраны ФСБ...
9 декабря 2021
Судно ВМС Украины идёт к Керченскому проливу, требований не выполняет — ФСБ
Судно управления «Донбасс» из состава ВМС Украины идёт в направлении Керченского пролива, не реагируя на требования российских пограничников изменить курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся...
9 декабря 2021