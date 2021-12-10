Захарова: действия корабля ВМС Украины в Азовском море – это провокация
Москва, 10 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Предпринятые накануне кораблем ВМС Украины «Донбасс» в акватории Азовского моря действия являются очередной провокацией. Об этом 10 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«По-моему, это очевидно. Это очередная провокация», — сказала она, комментируя инцидент с попыткой украинского корабля пройти через Керчь-Еникальский канал
Также представитель российского МИД подчеркнула, что эта провокация не является единичной или индивидуальной.
«Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — пояснила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Украины решились на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовали прикрытие США.