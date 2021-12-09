Киев, 9 декабря, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией о каком-либо инциденте в районе Керченского пролива с участием судна управления «Донбасс» ВМС Украины, сообщает 9 декабря агентство «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВМС Украины

Напомним, по информации береговой охраны ФСБ России, судно управления «Донбасс» из состава ВМС Украины идёт в акватории Азовского моря в направлении Керченского пролива, не реагируя на требования российских пограничников изменить курс.

Справка ИА REGNUM: судно управления «Донбасс» построено в 1969 году в Польше как плавучая мастерская для нужд ВМФ СССР. После раздела Черноморского флота СССР вошло в состав ВМС Украины и было переименовано в «Краснодон» с бортовым номером U803, позднее, в 2001 году переименовано в «Донбасс» и получило бортовой номер U500.