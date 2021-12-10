Москва, 10 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Истерической беготней назвали в Госдуме произошедшее в Керченском проливе с кораблем ВМС Украины «Донбасс».

European Space Agency Керченский пролив

«Бестолковые шараханья украинского «резинового флота» даже провокациями назвать трудно. Это просто истеричная беготня!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, корабль «Донбасс» ВМС Украины вышел с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

Судно не выполняло требований изменить курс. Позже в Центре общественных связей ФСБ заявили, что корабль управления «Донбасс» сменил курс на обратный от Керченского пролива, но на запросы не отвечает.