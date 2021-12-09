Симферополь, 9 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу, легло на обратный курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что на запросы российских пограничников судно по-прежнему не реагирует.

«Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — сообщили в ЦОС.

Напомним, судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

Позднее судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль.

Украинская сторона заявила, что не располагает данными о действиях судна управления «Донбасс».